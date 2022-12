A potência e a doçura da voz de Gal Costa

O “Selo Eldorado de Qualidade” reverencia uma das artistas mais importantes da música brasileira de todos os tempos: Gal Costa. E para esta homenagem, não poderíamos escolher uma composição que não fosse de um dos seus grandes parceiros de vida e carreira: Caetano Veloso.

Gal havia acabado de se despedir da turnê do impactante disco “O Sorriso do Gato de Alice” e decidiu homenagear Caetano e Chico Buarque. Assim, em 1995, nasceu “Mina D’Água do Meu Canto”, álbum que mostrava uma outra faceta da cantora.

Se no trabalho anterior ela emanava toda sua potência vocal e artística, o novo disco trazia uma Gal mais doce e serena, evocando um clima total de bossa nova. A própria artista disse, à época, que tentou “se esquecer da Gal Costa e resgatar a Gracinha, que ouvia João Gilberto o dia inteiro na Bahia”.

A produção de Jaques Morelembaum e os arranjos primorosos casam perfeitamente com os vocais límpidos de Gal em cada faixa. “Lindeza” é a nossa escolhida para esta homenagem. Aumente o som e deleite-se com essa verdadeira pérola da música brasileira.