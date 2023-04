Arctic Monkeys - versão orquestrada e adulta

Longe das pistas adolescentes de indie rock do meado dos anos 2000, o novo álbum do Arctic Monkeys traz um som maduro com influências de jazz, blues e linhas de baixo e guitarra mais suaves. Segundo o vocalista Alex Turner eles até tentaram fazer um disco voltando às origens, com bastante riffs acelerados, mas os arranjos mais orquestrais vieram pra ficar. No estúdio, surgiram canções mais sóbrias, como se fosse uma extensão do disco anterior, o “Tranquility Base Hotel & Casino”.

Neste trabalho, o sétimo de estúdio, a banda inglesa demonstra muito conforto com a nova fase: guitarras ganharam texturas, o som do piano é mais presente e embala letras mais introspectivas. Como é o caso de “Perfect Sense”, um tema cheio de drama e romance que recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.