As diversas referências e o toque pessoal no som de Dora Morelenbaum

Dona de múltiplos talentos – cantora/compositora/arranjadora – Dora Morelenbaum está em nosso radar desde o lançamento de “Sim Sim Sim”, o premiado álbum de estreia da banda Bala Desejo. Depois de alguns singles e um EP, agora ela lança seu tão aguardado disco solo, “Pique”, com produção de Ana Frango Elétrico.

Dora mais uma vez prova ser uma das artistas mais talentosas de sua geração, com um dom especial em juntar referências diversas e construir um trabalho coeso e com uma assinatura tão pessoal. O álbum traz canções que falam de amor em suas várias manifestações, costuradas por uma diversa gama de estilos, do pop produzido nos anos 80 ao tropicalismo.

O primeiro single tirado desse trabalho é “Caco”, uma canção que, segundo Dora, sintetiza a sonoridade do álbum, com suas mudanças de andamento, trazendo melodia e ruído, estranhamento e beleza. E, claro, já estreia por aqui com o carimbo do Selo Eldorado de Qualidade.