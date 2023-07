As referências de grandes nomes da música brasileira em novo álbum de Julia Mestre

Se para alguns a pandemia foi um momento sombrio de reclusão e bloqueio criativo, para outros foi um período muito produtivo e de pensar em projetos para o futuro. Este é o caso da cantora e compositora Julia Mestre, integrante do Bala Desejo, banda que tanto tem encantado os nossos ouvidos. Em abril de 2023, Julia lançou seu segundo disco solo de estúdio, o “Arrepiada”.

O novo álbum conta com 11 faixas escritas durante aquele período de afastamento social. Foi quando ela teve a ideia de gravar um disco diretamente do seu quarto. A inspiração veio após assistir ao documentário da Billie Eilish, que mostra como ela e seu irmão produziram e gravaram um disco inteiro, e com muita qualidade!, dentro de um quarto.

Julia Mestre quis fazer o mesmo, o que resultou em um disco bastante autoral e repleto de referências a grandes nomes da música brasileira, como Rita Lee e Marina Lima.

Aqui no Selo Eldorado de Qualidade a faixa que recebe destaque é “Menino Bonito”, uma balada romântica escrita para um grande amor do passado e que conta com parceria da sua companheira de Bala Desejo Dora Morelenbaum nos backing vocals.