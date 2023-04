Floreios sofisticados moldam 'Mentiras Com Cariño', com Adrian Quesada & iLE

O trabalho do multi instrumentista Adrian Quesada, uma das metades da dupla Black Pumas, é o nosso destaque agora do Selo Eldorado de Qualidade. E vem do álbum “Boleros Psicodélicos”, que nasceu a partir de uma pesquisa que o músico fez sobre o pop latino dos anos 60. Quando as baladas românticas encontraram o rock psicodélico produzido na Inglaterra e nos Estados Unidos. Segundo Quesada, foi quando os boleros se encheram de floreios sofisticados do pop barroco e ganharam a companhia de guitarras, cravos e órgãos. Nascia assim uma cena independente de artistas e bandas que mereciam um resgate e uma homenagem especial.

Com essa ideia na cabeça, o músico entrou em estúdio cercado de vários vocalistas convidados e fizeram um trabalho onde todo esse passado é ressignificado em canções de amor modernas e irresistíveis. Uma das mais bonitas é “Mentiras Com Cariño”, uma balada romântica psicodélica, que traz os vocais da cantora porto-riquenha Ileana Cabra, conhecida como iLe e que fazia parte da banda Calle 13. Adrian Quesada, dando um forte tempero latino no Selo Eldorado de Qualidade.