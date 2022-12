Gabriels: do universo do cinema para a cena musical

Por Redação

Gabriels em show

O trio de Los Angeles Gabriels começou por acaso. Os produtores Ryan Hope e Ari Balouzian estavam trabalhando juntos em uma trilha sonora para um filme e na busca de um coral acabaram encontrando o cantor de música gospel Jacob Lusk.

A parceria se estendeu para além do cinema e em 2021 eles resolveram lançar o primeiro EP, o “Love and Hate in a different time”. Logo de cara, já receberam elogios de sir Elton John, que os descreveu como: “um dos discos mais seminais que ouvi nos últimos dez anos”.

A sonoridade do Gabriels busca fundir o soul, o R&B clássico com o Gospel. Uma curiosidade é que Jacob Lusk, que faz os vocais, nunca imaginou que iria cantar fora do coral da igreja, pois ele cresceu em um lar muito religioso e não tinha permissão de ouvir rádio.

Ele só foi conhecer a Motown na fase adulta. Antes, o máximo que ele chegou a ouvir foi Aretha Franklin e Whitney Houston, porque elas faziam um pouco de música gospel.

O primeiro álbum do Gabriels foi dividido em duas partes, a primeira lançada em 2022 e segunda em março de 2023. A faixa que ganha o nosso Selo Eldorado de Qualidade é a “Angels & Queen”.