Jalen Ngonda e as influências de Marvin Gaye e Otis Redding

Por Redação

cantor Jalen Ngonda

Jalen Ngonda, mais um nome que desponta no cenário do Soul e do R&B, é um daqueles talentos que a gente aqui da Eldorado sempre fica de olhos e ouvidos bem atentos. Ele é um jovem talento, nascido em Maryland, nos Estados Unidos, mas escolheu Londres para viver e moldar sua carreira.

Jalen cresceu ouvindo os discos da coleção de seu pai, com todos os mestres do Soul, Hip Hop e Jazz. E essas influências ajudaram a construir sua música: suave, romântica e que nos remete automaticamente às vozes de professores como Marvin Gaye e Otis Redding.

Ele acaba de lançar um single pela gravadora Daptone – olha ela aí de novo – o lar dos grandes talentos do novo Soul que buscam aquela sonoridade sessentista em seus trabalhos.

A balada “Just Like You Used To” nos encantou por essa ponte entre passado e o presente, e por isso recebe o Selo Eldorado de Qualidade!