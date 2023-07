Jazz, hip hop e soul no encontro de Jonathan Ferr com o trio Tuyo

O pianista Jonathan Ferr é uma das gratas surpresas que a música instrumental brasileira nos apresentou nos últimos tempos. Natural de Madureira, zona norte do Rio, se apaixonou pelas melodias ainda criança, assistindo aos programas comandado pelo pianista Pedrinho Mattar na TV. Nesse contexto, ganhou um teclado dos pais. E o que poderia ser apenas um flerte, virou amor.

Jonathan seguiu a vida envolto a canções de Tom Jobim, Sun Ra e John Coltrane, até que a música virou profissão ao se formar na Escola de Música Villa-Lobos. Hoje já tem três discos lançados, sempre colocando o jazz em primeiro plano, e flertando com o Hip Hop, R&B e Soul, promovendo um gênero que muitas muitas vezes é considerado elitizado nos ouvidos de todos.

Além disso, ao longo dos anos, o pianista se cercou de artistas de diferentes gerações, promovendo encontros que transformam sua música, ao mesmo tempo, em contemporânea e numa reverência ao passado. Já gravaram com ele nomes como Luedji Luna, Jaques Morelembaum, Donatinho e muitos outros.

Do novo disco, “Liberdade”, lançado em janeiro deste ano, destacamos a faixa “Mar Profundo”, uma gravação em parceria com a banda Tuyo, outra grata revelação da nova geração pop brasileira. A música se destaca pela leveza e densidade, além do piano impecável de Jonathan Ferr. Com vocês “Mar Profundo” no Selo Eldorado de Qualidade.