Jeangu Macrooy: novidade na programação da Eldorado que vem do Suriname

Novidade na programação da Eldorado que vem de um país vizinho: a República do Suriname! Estamos falando do cantor Jeangu Macrooy, de apenas 29 anos, que começou a carreira bem cedo, em 2011. Naquela época, se juntou ao seu irmão gêmeo Xillan para formar a banda ‘Between Towers’, que lançou apenas um álbum.

Jeangu tinha a música como uma das prioridades de sua vida e prova disso é que, em 2014, se mudou para os Países Baixos com o objetivo de se aprofundar nos estudos. No ano seguinte assinou contrato com uma gravadora e, pouco tempo depois, lançou os seus primeiros EPs. O sucesso chegou logo em seguida, quando uma de suas gravações foi escolhida para ser tema de um anúncio publicitário do mega sucesso ‘Game of Thrones’.

De lá pra cá já foram dois discos lançados, diversos singles e uma carreira que vai ficando mais sólida a cada dia. No primeiro semestre deste ano, Jeangu Mcrooy voltou às plataformas de streaming com o lançamento de “Space”, composição cadenciada, suingada, que evidencia os elementos da black music contemporânea, sempre flertando com o passado.

Prepare-se para balançar ao som de “Space” no nosso Selo Eldorado de Qualidade!