Jon Batiste e seu olhar sobre o filme ‘Sombras de um Crime’

Jazzista com projeção de astro do pop, Jon Batiste deixou sua marca na trilha sonora do filme “Sombras de um Crime”, recém lançado no circuito comercial dos cinemas. Como se trata de uma história que se passa nos anos 1920, Batiste tentou emular a sonoridade de uma música gravada na era pré-digital. “The Light Shines Brightest in the Dark” foi registrada ao vivo no estúdio, em fita de rolo e sem usar qualquer recurso de edição ou overdubs. Detalhe: Batiste recrutou Nick Waterhouse para montar a banda, que conta com vocais da lenda do soul Jo Armstead.

A atmosfera noir do longa dirigido por Neil Jordan, e estrelado pelo veterano ator Liam Neeson, só podia contar com um tema dessa envergadura. Que Jon Batiste modelou com perfeição e, por isso, também passa a figurar aqui no Selo Eldorado de Qualidade.