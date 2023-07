Lil Yachty, um rapper quebrando os gêneros musicais

O lançamento do novo álbum do rapper Lil Yachty, “Let’s Start Here”, lançado no início de 2023, gerou uma grande discussão sobre gêneros musicais e os rótulos que os artistas recebem. Este é seu quinto álbum dele, um trabalho que busca romper com uma visão mais conservadora sobre o rap; mostrar o quanto o gênero pode ser misturado e fundido em outras linguagens, como o rock psicodélico, pop, indie, funk e soul.

Claro que essa mescla não agradou a todos os fãs que estavam esperando algo parecido com seus discos anteriores. Porém, com ela, Lil Yachty pôde conquistar novos ouvidos, além de cumprir o objetivo de expandir as vertentes do rap.

Polêmicas à parte, aqui no Selo Eldorado de Qualidade, a faixa que merece nosso carimbo é a “Drive me Crazy”, um delicioso disco-funk que conta com participação da belíssima voz da cantora Diana Gordon.