Madison McFerrin: vocação musical que vem de família

A cantora e compositora Madison McFerrin vem de uma família consolidada na música: neta do barítono Robert McFerrin (o primeiro cantor de ópera negro a cantar no Metropolitan Opera de Nova Iorque), filha da lenda do jazz Bobby McFerrin e irmã do produtor e tecladista Taylor McFerrin.

Apesar da linhagem, Madison segue sua carreira de forma totalmente independente e colecionando elogios da crítica especializada com seu R&B moderno, criativo e autoral. Desde 2016 vem moldando e aperfeiçoando suas composições em singles e EP’s. Agora, o resultado desses estudos estão em “I Hope You Can Forgive Me”, seu primeiro álbum.

Uma das músicas que nos encantou é “(Please Don’t) Leave Me Now”, composta após Madison sofrer um grave acidente de carro e refletir sobre como sobreviveu a algo que poderia ter tirado ou mudado sua vida para sempre. Apesar da seriedade do tema, o arranjo e a interpretação de Madison levam a canção para uma atmosfera leve e sofisticada, atributos mais do que suficientes para que ela receba o Selo Eldorado de Qualidade.