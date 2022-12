Melancolia arrebatadora de Sam Cohen

Por Redação

O cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista americano Sam Cohen estreia na programação da Eldorado com sua música que traz elementos do folk, do rock e com um forte acento psicodélico.

Nascido no Texas e radicado em Nova York, Sam passou por cultuados projetos e bandas como Apollo Sunshine e Yellowbirds, antes de se lançar em carreira solo.

Seu interesse por engenharia de áudio e produção musical ainda na faculdade, aliado a sua experiência como músico de estúdio, fizeram com que fosse frequentemente requisitado a participar em trabalhos de vários artistas, como Norah Jones, Danger Mouse, Shakira e muitos outros.

O mais recente álbum de Sam, o “Slow Fawn”, comprova suas habilidades técnicas a serviço de canções que se revezam em vários estilos, mas se conectam por um clima melancólico e belas melodias.

A música “Dandelion” é o resultado desse trabalho tão plural e já estreia em nossa programação com o Selo Eldorado de Qualidade.