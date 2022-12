Por Redação

São muitos os gênios por trás de inúmeros clássicos da música pop e, infelizmente, alguns são completamente desconhecidos da maioria das pessoas. É o caso de Michael Omartian, um dos maiores produtores e arranjadores de todos os tempos!

Durante muito tempo foi músico de estúdio e trabalhou com grandes artistas como Steely Dan, The Jacksons, Rod Stewart, Donna Summer e tantos outros... a lista é extensa.

Em 1980 se consagrou como produtor de sucesso, com o álbum “Sailing” de Christopher Cross. Por esse trabalho ganhou vários Grammys e chamou a atenção de muita gente do meio artístico pelo resultado sofisticado e ao mesmo tempo acessível.

Outro momento brilhante de sua carreira foi ao lado de Quincy Jones, assinando a co-produção e o arranjo de “We Are The World”, o mega sucesso de 1985 que juntou a realeza do pop no projeto “USA For Africa”.

Um fato menos conhecido ainda é sua carreira como cantor. Ele se destacou na música Gospel e sua discografia conta com 6 álbuns.

Aqui no Selo Eldorado de Qualidade o destaque vai para "Fat City", faixa que faz parte do álbum "White Horse", seu álbum de estreia lançado em 1974, com elementos de Soft Rock, Soul e Funk.