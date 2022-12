Mistura de folk e indie pop na música do chileno Diego Lorenzini

Por Redação

Diferentemente do que rege o mercado atualmente, o músico chileno Diego Lorenzini não quis saber dessa história de ficar lançando singles. Já está no seu quarto álbum. E mais: é um disco extenso, com 24 canções.

Diego iniciou a carreira em 2006 quando criou o projeto musical chamado “Vários Artistas”. Depois, em 2011, formou o grupo Tus Amigos Nuevos. Em 2019, enquanto estava fazendo uma turnê pela Europa, conheceu o músico norueguês Erland Oye, do Kings of Convenience, e juntos fizeram a música “I’m going to Valparaíso”.

Agora, nesse novo disco, o “Palabritas y Palabrotas”, a parceria se repetiu e Diego Lorenzini chamou o Erland Oye para participar da faixa “Poesia Conspirativa”. O som do Diego Lorenzini tem essa vibe folk, de perfil indie pop. Oye está no violão e ainda arrisca um pouco de espanhol nos backing vocals.

Diego Lorenzini disse que faz esse tipo de som mais calminho, no violão, ukulele, pra disfarçar as reflexões mais profundas que imprime nas letras. Segundo ele, “a vida não é um hit de rádio, mas sim uma coleção de sensações”.

Do disco “Palabritas y Plabrotas”, a faixa “Poesia Conspirativa” recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.