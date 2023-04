Música para dias melhores com Dina Ögon

Uma das características da rádio dos melhores ouvintes é olhar para o cenário musical do mundo inteiro e encontrar vozes e sons que combinam com o nosso DNA. É o caso da banda sueca Dina Ögon, que lançou seu primeiro disco em 2021 e possui múltiplas referências, do Trip-hop à Bossa Nova. Segundo os integrantes, a música que eles fazem é “um casamento entre o Fleetwood Mac com o Khruangbin e alguns singles obscuros do lado B da Motown”. A explicação sobre a concepção estética pode parecer um tanto complexa, mas o propósito da banda é beeem mais simples: fazer música para dias melhores e para as pessoas dançarem e sonharem.

É justamente o que transmite “Mor Mor”, canção que recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade. Com uma melodia elegante e arranjos celestiais, ela entrega uma sensação boa de leveza.