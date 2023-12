O encontro de Bombay Bicycle Club e Chaka Khan em 'Tekken 2'

Imagine só sair de uma crise criativa misturando pop-rock alternativo com o saudosismo de videogame dos anos 90 e Chaka Khan? Pode parecer uma ideia um tanto maluca, mas é justamente essa miscelânea de referências que permitiu que Jack Steadman e Damon Albarn formulassem “Tekken 2″.

Jack é líder da banda Bombay Bicycle Club e Damon, vocalista do Blur e Gorillaz. Ambos estavam no estúdio trabalhando no novo disco do Bombay Bicycle Club e Jack estava com muita dificuldade para acertar o tom de voz em uma música e compartilhou a dificuldade com Damon, que sugeriu que ele fizesse um convite a Chaka Khan.

Jack riu e pensou: “como uma superestrela vencedora de 10 Grammys, com inúmeros sucessos, que está acostumada a colaborar com nomes do porte de Stevie Wonder e Miles Davis, vai topar uma parceria com uma banda indie de Crouch End, no norte de Londres?”. E não é que ela disse “sim”? Segundo Chaka Khan, a música é uma arte onde as pessoas podem se unir e criar uma bela história e não é um esporte competitivo. Quando artistas colaboram, tudo se torna mais rico.

Com essa sabedoria, além de muita potência vocal, nasceu a faixa “Tekken 2″, nome em homenagem ao videogame de fliperama dos anos 90, que é uma delícia de som pop dançante e recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.