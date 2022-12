O passado e o presente na carreira solo de Julia Mestre

Por Redação

A música popular brasileira tem sido pródiga em revelar nomes que prometem dar o que falar em pouco tempo. Aqui mesmo, no “Selo Eldorado de Qualidade”, já apresentamos diversos artistas que têm despontado nos últimos anos, caso, por exemplo, do grupo Bala Desejo. E nesta nova safra do “Selo” vamos destacar justamente uma das integrantes do quarteto, mas em sua carreira solo: Julia Mestre.

Seu primeiro disco, “Geminis”, foi lançado em 2019, antes mesmo da formação do Bala Desejo. E de lá pra cá já foram vários os singles levados ao público nas plataformas digitais.

O nosso destaque é uma gravação do início de 2022, chamada “Meu Paraíso”. A canção é uma parceria de Julia com a dupla de produtores Lux & Tróia, que têm no currículo trabalhos com, por exemplo, Duda Beat. “Meu Paraíso” flerta com o passado e tem muito da música contemporânea. É possível identificar referências à Tropicália e à década de 80 de Marina Lima e Rita Lee. Isso tudo misturado com batidas que nos transportam para as pistas da atualidade.