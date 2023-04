‘Outside’ volta com a pompa que merece, 23 anos depois

A década de 90 foi rica na fusão de ritmos. Artistas, produtores e DJ’s experimentaram livremente em seus estúdios e criaram várias combinações sonoras, usando e abusando da tecnologia, pegando referências do passado e construindo uma música que apontava para o futuro. O multi instrumentista Matt Cooper é um desses artistas. Desde 1993, ele assina o projeto “Outside”, em que explora de maneira super criativa as várias possibilidades que o Jazz oferece. Munido de samples, camadas e camadas de teclados e acompanhado por vocalistas e alguns músicos convidados, Cooper entrega canções cheias de alma e riqueza nos detalhes de seus arranjos.

Depois de mais de 20 anos sem lançar nenhum trabalho, ele nos surpreendeu com um novo single em 2023 e que valeu cada segundo dessa espera. A contemplativa “Then It Hits You” traz os vocais delicados da cantora dinamarquesa Marie Dahlstrom, que contrastam com o baixo pesadíssimo que marca a canção até o final, além da bateria quebrada e precisa do próprio Matt Cooper, numa performance incrível. Daquelas canções que só poderiam estrear na nossa programação com o carimbo do Selo Eldorado de Qualidade.