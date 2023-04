Poética temperada de Anelis Assumpção, em ‘Manadeiro’

A cantora e compositora Anelis Assumpção lançou no fim do ano passado o seu quarto álbum, “Sal”, um trabalho potente, repleto de significados, e que traz uma forte presença feminina em seu processo de criação. O disco foi co-produzido por um time estrelado de cantoras e compositoras, que puderam temperar cada faixa com sonoridades distintas e criar receitas musicais muito saborosas. Entre as convidadas estão Mahmundi, Céu, Larissa Luz, Luedji Luna, Maíra Freitas, Jadsa, Josyara, Iara Rennó e Thalma de Freitas.

Justamente Thalma assina a co-produção da delicada e emocionante “Manadeiro” – uma composição inédita de Pipo Pegoraro e Serena Assumpção, irmã de Anelis e uma inspiração sempre presente em seus trabalhos. A faixa ainda conta com a participação especial da violonista Gabriele Leite, um dos nomes mais respeitados do violão clássico atualmente.

Anelis Assumpção, cantando uma inédita de sua irmã Serena, só podia entrar em nossa programação recebendo o Selo Eldorado de Qualidade.