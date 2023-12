Pop contemporâneo fuido com o duo Blanco Palamera

A dupla espanhola Blanco Palamera estreia aqui nas ondas da Eldorado mesclando eletrônica e latinidade na ótima “Pelear”. A música faz parte de “Intmidade”, segundo disco do projeto de Manuel Blanco e Xoán Domínguez, lançado ano passado.

Os dois são da turística Santiago de Compostela e trabalham com a ideia de que o pop contemporâneo deve ser fluído e se abastecer de todo tipo de gênero, como o jazz, o R&B, o bolero e a bossa nova. Um pouco deste caldeirão de ritmos está em “Pelear”, que eles classificam como uma “psicodelia tropical, com ecos de Prince, Sergio Mendes e Blood Orange”.

A letra fala daquele desejo que surge entre duas pessoas que dizem não ter nada a ver uma com a outra, brigam o tempo todo, mas, no fundo, querem estar grudadas. Este é o funk-pop vigoroso - e sensual - do Blanco Palamera, que ganha o Selo Eldorado de Qualidade!