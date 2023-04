Qinhones e a capacidade de sublimação através de suas canções

Em 2021, o cantor e compositor Qinho resolveu adotar um novo nome artístico. Passou a assinar como Qinhones. A mudança nem foi tão radical assim. A raiz do primeiro nome ficou preservada, assim como a música dele, sempre muito original e comunicativa.

Nesta mesma safra de 2021, ano que marcou a nova identidade do músico carioca, ele lançou o single “Parafuso”. É o tipo da canção que adoramos tocar no rádio: aquela com potencial de desconexão, capaz de sublimar, ao menos um pouco, as angústias e pressas do dia a dia.

A junção de sopros, cordas e samples estão entre os recursos tão bem utilizados por Qinhones nesta canção com cara de sonho ou devaneio. Não à toa o refrão conclama: “sei que você pode se jogar na brincadeira, o paraíso é para isso”. Convite irresistível que a gente faz questão de compartilhar com você, aqui no Selo Eldorado de Qualidade.