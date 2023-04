Raquel Martins em uma montanha cheia de flores

Raquel Martins acaba de lançar um novo EP e já foi fisgada pelo radar do Selo Eldorado de Qualidade. A jovem cantora portuguesa de apenas 22 anos cresceu ouvindo os inúmeros clássicos do repertório musical brasileiro e do jazz. Quando se embrenhou pela produção do hip-hop contemporâneo, além do soul e do jazz, percebeu que queria criar algo novo inspirado nessas sonoridades absorvidas ao longo da infância e adolescência. E é exatamente essa proposta que ela traz no EP “Empty Flower”, produzido inteiramente em seu quarto, e com canções que fazem uma reflexão sobre o que significa ser mulher em nossa sociedade.

Aqui no Selo Eldorado de Qualidade destacamos a faixa “Montains”, que tem como destaque a voz serena, mas impactante de Raquel Martins.