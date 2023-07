Refrão marcante e tons melancólicos no novo som de Norah Jones

O cartão de visitas do próximo álbum de Norah Jones é uma linda balada, de nome “Can You Believe”. A música foi escrita em parceria com Leon Michels, bandleader do El Michels Affair e um dos produtores do novo trabalho de Kalis Uchis.

Neste registro, temos uma Norah Jones em contato com o gospel, numa canção com refrão marcante e tons melancólicos.

O single precede o que será o nono disco de estúdio da cantora, que tem um carreira pautada pela incrível capacidade de se renovar.

Desde o mega hit “Don’t Know Why”, já vimos Norah ser do jazz, do blues, do soul, do folk, do rockabilly, do eletrônico… Enfim, uma artista que se desafia constantemente e, para nosso deleite, com pouquíssima margem de erro. “Can You Believe”, por sinal, é mais um de seus acertos! Novidade de Norah Jones, no Selo Eldorado de Qualidade!