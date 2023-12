Soul norueguês com a banda Fieh

Soul direto da Noruega para o Selo Eldorado de Qualidade! A banda Fieh foi criada em 2014 quando a jovem cantora Sofie Tolefsbol começou a lançar suas gravações caseiras na plataforma de áudio Soundcloud. Não demorou para que as canções chamassem a atenção de um público interessado em suas criações que passeavam pelo jazz e o funk.

Para formar a banda, Sofie recrutou seus amigos Andreas Rukan, no baixo, e Ola Overby, na bateria. Mas de 2014 pra cá, a Fieh cresceu um bocadinho: a formação atual chega a ter 8 músicos entre tecladistas, vocais de apoio e metais. Mesmo com uma carreira recente, a banda vem festejando várias conquistas: uma de suas músicas foi incluída na trilha sonora do game “Fifa 20″ e a gravadora de jazz Blue Note os convidou para participar de uma de suas cobiçadas coletâneas.

Aqui no Selo Eldorado de Qualidade, a banda Fieh estreia com a faixa “Inbox” - uma canção que evoca grandes nomes do “NuSoul” como Erykah Badu e D’Angelo. Ela faz parte do álbum “III”, como o próprio nome indica, o terceiro da discografia deles. Fieh, reforçando a presença nórdica aqui no Selo Eldorado de Qualidade.