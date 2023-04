Theo Katzman funde música boa e cria “Be the Wheel”

O multi-instrumentista Theo Katzman acaba de lançar o seu terceiro disco de estúdio, “Be the Wheel”, e é uma das atrações deste lote do Selo Eldorado de Qualidade. Talvez você não esteja familiarizado com o nome, mas com sua sonoridade do nome é mais provável que sim. Afinal, ele é um dos membros do Vulfpeck, banda que já tocamos aqui em nossa programação. Eles são amigos de faculdade que se inspiraram em bandas de estúdio dos anos 60, como os Funk Brothers.

Em sua carreira solo, Theo Katzman vai na mesma toada, elegendo o passado como principal fonte de inspiração. Neste novo disco, ele busca fazer uma fusão entre o pop, o jazz, o funk e o indie rock. A faixa que recebe nosso selo é a que dá título ao álbum, “Be the wheel”. Uma balada pop redonda, sensível, capaz de derreter até os corações mais congelados. Theo Katzman, com “Be the wheel”, aqui no Selo Eldorado de Qualidade.