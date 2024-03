Um belo resgate direto dos anos 1970 com a cantora Edna Wright

Um belo resgate direto dos anos 70 e que a gente tem o maior orgulho em compartilhar com você, melhor ouvinte! A cantora Edna Wright experimentou o sucesso nas décadas de 60 e 70. Fez parte de uma das tantas formações das “Raelettes” – grupo vocal que acompanhou Ray Charles durante sua carreira. Cantou com Johnny Rivers, Righteous Brothers, até que em 1968 formou com as cantoras Shelly Clark e Carolyn Willis o grupo “Honey Cone”, que alcançou as paradas de R&B da época e seguiram juntas até 1973.

Com o fim do grupo, Edna partiu em carreira solo e lançou em 1977 o álbum “Oops! Here I Go Again”, com produção assinada por seu marido Greg Perry. As canções seguiam a cartilha do soul e r&b tradicionais, nos moldes da Motown, o que desagradou em cheio a crítica, que achou o trabalho datado para a época.

Nada como o tempo para corrigir os enganos do passado: nos anos 1990, a faixa título foi sampleada pelo grupo de rap De La Soul, que fez com que a música despertasse a atenção de jovens DJs e produtores musicais.

Em 2016, a gravadora inglesa independente “Be With Records” relançou essa pérola do soul e recrutou mais uma nova leva de fãs do álbum, que até então era item de colecionador. A canção carro chefe desse trabalho impecável ganha o Selo Eldorado de Qualidade por seu refrão e melodia contagiantes.