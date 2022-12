Uma homenagem a Erasmo Carlos

Por Redação

Erasmo Carlos não poderia ficar de fora desse novo lote do “Selo Eldorado de Qualidade”. Uma das principais perdas da música brasileira de 2022, o “Tremendão” já esteve por aqui em outras edições do Selo, mas merece mais uma (e outras tantas) homenagens à sua figura.

Dono de uma carreira sólida, ele transitou por diversas fases do rock nacional, desde os primórdios da Jovem Guarda, passando pela psicodelia da década de 70 e se rejuvenescendo até o fim da carreira, com trabalhos como “Rock’n Roll”, de 2009.

Por aqui, vamos resgatar uma das quase incontáveis parcerias de Erasmo com Roberto Carlos, “Panorama Ecológico”, música que abre o disco “Pelas Esquinas de Ipanema”. O ano era 1978 e o tema “meio ambiente” não era algo comum de se ver no noticiário e nas discussões sobre o futuro do planeta. Mas ali estava a prova de que o eterno “Gigante Gentil” sempre esteve atento ao mundo em que viveu.

Se hoje a questão climática é um tema de extrema urgência, lá atrás Erasmo já deixava o alerta para as futuras gerações. “Panorama Ecológico” no “Selo Eldorado de Qualidade”.