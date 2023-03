SP: “Há relatos de que não tem muita diferença entre estar nas ruas e nos abrigos”, afirma vereador

custom_embed - assets

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de São Paulo, que será constituída nos próximos dias, deve investigar a situação dos abrigos da cidade. Celso Giannazi, do PSOL, critica o Executivo ao afirmar que o prefeito Ricardo Nunes não tem interesse em investir em pessoas invisibilizadas, ao se referir à população de rua. Há relatos frequentes sobre péssimas condições de atendimento, com infestações de animais, além de estrutura falha para atendimento e acolhida por parte dos funcionários. Um homem de 45 anos morreu na unidade de Água Rasa, na Zona Leste da capital, depois de cair de uma escada na unidade no último domingo. “Há relatos de que não tem muita diferença entre estar nas ruas e nos abrigos”, afirma vereador.