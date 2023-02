Temporal no litoral de SP: como evitar moradias em encostas? Ouça especialista

custom_embed - assets

A anunciada articulação entre os governos federal, estadual e municipais após o temporal do último fim de semana no litoral norte de São Paulo precisa ser permanente e não apenas emergencial. A avaliação é do arquiteto e urbanista Kazuo Nakano, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em entrevista à Rádio Eldorado, ele destacou que o planejamento urbano de construção de condomínios de alto padrão no litoral deve incluir moradias para os trabalhadores desses empreendimentos, que ficam sujeitos a ocupar habitações em áreas de risco nas encostas da Serra do Mar.