Temporal no litoral de SP: Defesa Civil admite dificuldade, mas fala em “esperança” de sobreviventes

custom_embed - assets

Equipes de resgate entraram hoje no terceiro dia de buscas por vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no fim de semana. Ao menos 45 pessoas morreram, sendo 44 em São Sebastião e uma em Ubatuba, segundo o último balanço da Defesa Civil estadual, que também contabiliza mais de 2.500 desabrigados e desalojados. Em entrevista à Rádio Eldorado, o subdiretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil, major André Luís Hannickel, disse que os agentes conseguiram ter acesso parcial à Barra do Sahy, em São Sebastião, a pior área atingida. Segundo ele, há cerca de 40 desaparecidos e, apesar de as chances de encontrar sobreviventes serem menores, ainda há esperança.