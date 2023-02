Terremoto em cenário de guerra: as visões de um brasileiro em Aleppo, na Síria

custom_embed - assets

No quarto dia de buscas por sobreviventes do terremoto que já matou 16 mil pessoas na Turquia e na Síria, pequenos tremores ainda são sentidos e assustam a população. O relato, direto de Aleppo, no norte da Síria, foi feito pelo economista brasileiro Domingos Dirceu Franco, em entrevista à Rádio Eldorado. Segundo ele, alguns prédios destruídos já estavam danificados pelos 12 anos de guerra civil no país. As doações de alimentos e remédios começam a chegar, enviadas por países aliados do regime sírio, mas já há falta de água e racionamento de energia elétrica.