FOTO - DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta terça-feira, 10, que “75 decibéis não é algo fora do comum”, ao se referir à lei que elevou o limite de ruído para realização de shows e outros eventos de grande porte em São Paulo. A norma, promulgada pelo Executivo municipal, foi depois suspensa pela Justiça, que considerou indevida a inclusão do assunto em uma lei sobre outro (as cozinhas industriais, conhecidas como “dark kitchens”).