The Town, Jards Macalé, Rincon Sapiência e mais: confira o Mapa dos Shows Eldorado

O tão esperado The Town, dos mesmos organizadores do Rock in Rio, finalmente faz sua estreia na capital paulista no próximo fim de semana. Post Malone e Bruno Mars são os grandes destaques das primeiras noites de festival. Outros nomes como Demi Lovato, Iggy Azalea e Bebe Rexha também se apresentam no evento, que recebe ainda Criolo, Planet Hemp, Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso e mais.

Confira os detalhes dos principais eventos da semana a seguir:





João Sabiá

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘Bossa, Sabalanço e Afins’

Segunda, dia 28, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Beto Lee

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Rita Lee por Beto Lee

Terça, dia 29, às 20h

Esgotado





Webster Santos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Show com participação de Ceumar e Chico César

Terça, dia 29, às 21h30

Esgotado





Ceumar

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show com participação de Manu Saggioro

Quarta, dia 30, às 21h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Orlando, Anttónia, Ana Morais e Cleo

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘Eu & Elas’ apresentado por Rolling Stone Brasil

Quarta, dia 30, às 22h30, e quinta, dia 31, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Flavia K

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Lançamento do álbum ‘Universo Suspenso’

Quinta, dia 31, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Melly e Jota Pê

Casa Natura - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Noite slap Ao Vivo

Quinta, dia 31, às 21h30

A partir de R$75

Ingressos à venda online





Tasha & Tracie

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Quinta, dia 31, às 21h

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Tó Bradileone

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 31, às 19h e às 21h

A partir de R$75

Ingressos à venda online





Almério e Renata Braz

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Show ‘Chuva de Cajus’

Quinta e sexta, dias 31 e 1º, às 19h30

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Àttooxxá, Mu540 e Afreekassia

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Bailaum Blvck Bvng

Sexta, dia 1º, às 21h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Black Pantera

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Show Ascensão Tour

Sexta, dia 1º, às 20h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Dilsinho e Mumuzinho

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Turnê ‘Diferentão 1992′

Sexta, dia 1º, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Ellen Oléria

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Ellen Oléria canta Beyoncé

Sexta, dia 1º, às 21h

Esgotado





João Cavalcanti

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 1º, às 21h30

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Marcia Castro

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show com participação especial de Felipe El

Sexta, dia 1º, às 21h30

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Trupe Chá de Boldo

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Show Rua Rio

Sexta, dia 1º, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Blubell & Petit Comitê

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show ‘Boleros e Delírios’

Sábado, dia 2, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Dead Fish

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Show DF - 32 Anos de História

Sábado, dia 2, às 20h

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





Far From Alaska

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Show ‘3′

Sábado, dia 2, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Fernando Rosa

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘Alive’

Sábado, dia 2, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Haikaiss & Victor Xamã

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sábado, dia 2, às 21h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





José Miguel Wisnik

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Show ‘Vão’ com participações de Marina Wisnik, Celsim e Zahy Tentehar

Sábado, dia 2, às 21h

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Pretinho da Serrinha

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show ‘A Roda de Samba do Pretinho da Serrinha’

Sábado, dia 2, às 21h30

A partir de R$12

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

The Town

Sábado, dia 2, a partir das 14h

A partir de R$ 407,50

Ingressos à venda online





Alice Caymmi

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Show Kali

Sábado, dia 2, às 20h, e domingo, dia 3, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Jards Macalé

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Lançamento do álbum ‘Coração Bifurcado’

Sábado, dia 2, às 21h, e domingo, dia 3, às 18h

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Rico Dalasam

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Show Escuro Brilhante

Sábado, dia 2, às 21h, e domingo, dia 3, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Rincon Sapiência

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Show com participação de Akins Kintê

Sábado, dia 2, às 20h, e domingo, dia 3, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

The Town

Domingo, dia 3, a partir das 14h

Esgotado





Amanda Magalhães

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Show Maré de Cheiro

Domingo, dia 3, às 16h

Grátis





Wilson Sideral

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘Tropical Blues’

Domingo, dia 3, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online