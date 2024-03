Primeira amostra do disco que está por vir, o single “Wait a While” não só aumenta o clima de expectativa por este novo pacote de inéditas, como exprime todo talento e versatilidade da dupla Blue Lab Beats. Londrinos, o projeto é formado pelo produtor NK-OK e pelo multi instrumentista Mr DM. Eles ganharam projeção mundial desde o lançamento do primeiro álbum, “Xover”, de 2018.

E a explicação é muito simples: não há fronteira musical que delimite a criatividade dos rapazes. Não é exatamente um gênero que define o som do Blue Lab Beats, mas justamente este amálgama ensolarado entre o analógico e o eletrônico.

Eles contam que a nova música, “Wait a While”, foi diretamente inspirada em “Everybody Wants To Rule The World”, do Tears For Fears. “Queríamos criar uma sequência harmônica semelhante, mantendo nosso próprio som”, declararam.

Nos vocais, estão as cantoras Amber Navran, integrante do trio do Moonchild, e a expoente do neo-soul britânico, Farah Audhali. O disco novo do Blue Lab Beats chega em 19 de abril e se chama “Blue Eclipse”. Até lá, o jeito é se esbaldar nessa ótima “Wait a While”, que merecidamente ganha nosso Selo Eldorado de Qualidade.