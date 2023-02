“Todos sabiam que isso ia acontecer”, diz diretora de ONG que virou “necrotério” em São Sebastião

custom_embed - assets

A sede da ONG Instituto Verdescola, que desenvolve projetos nas áreas de educação, meio ambiente e apoio social na Barra do Sahy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, acabou se transformando, nesta segunda-feira, 20, em um misto de hospital de campanha, abrigo e necrotério durante a tragédia que atingiu a população local. Com a vila isolada pela queda de barreiras e pelo mau tempo, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil não conseguiam chegar nem por terra, nem pelo mar. A ONG abriu sua sede, na entrada da vila, e chegou a abrigar os 35 corpos encontrados na região, que depois foram removidos para o Instituto Médico Legal de São Sebastião.

Em entrevista à Rádio Eldorado, a diretora da ONG Verdescola, Fernanda Carbonelli, se emocionou e cobrou das autoridades soluções definitivas de moradia para a população de baixa renda da região. “Todos sabiam que isso ia acontecer”, afirmou.