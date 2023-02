Ubatuba inicia cobrança de taxa ambiental; veículos pagam R$ 13 por dia, mas há isenções: confira

custom_embed - assets

A Prefeitura de Ubatuba iniciou no último dia 8, a 10 dias do Carnaval, a cobrança de uma taxa ambiental para veículos que entram na cidade. A cobrança será diária e afetará quem ficar mais de quatro horas no município. Os preços variam de R$ 3,50 (motos) a R$ 92 (ônibus). Veículos de passeio vão pagar R$ 13. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário de Governo de Ubatuba, Joaquim Vidal, disse que a cobrança deve gerar arrecadação anual de R$ 20 milhões, valor que será utilizado integralmente na preservação ambiental, com varrição, limpeza e manutenção de praias e cachoeiras. Segundo o secretário, há condições que isentam o pagamento da taxa. Veículos com passagem rápida pela cidade (menos de quatro horas) não serão taxados. Também não haverá cobrança para carros com placas de Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Paraty, São Luiz do Paraitinga, Cunha e Natividade da Serra. Os pagamentos podem ser feitos por meio de TAGs afixadas nos veículos, pelo site ecoubatuba.com.br ou no aplicativo Eco Ubatuba.