Uma viagem à ilha de Java ao som de Thee Marloes

A Eldorado não é só a rádio dos melhores ouvintes, mas também a rádio da diversidade linguística: adoramos explorar os sons de todos os cantos do planeta, tanto em estilo quanto em idiomas. Neste lote do Selo vamos fazer uma viagem sonora à ilha de Java na Indonésia, mais precisamente para a cidade Surabaya, e conhecer o som do Thee Marloes.

A banda está em início de carreira e neste segundo semestre de 2023 eles lançaram seus 4 primeiros singles enquanto terminavam de gravar o álbum de estreia pela Big Crown Records. Mesmo sendo tudo muito recente, já deu pra perceber que eles buscam fazer um som único, misturando elementos da cultura local com influências de soul, jazz e pop.

A faixa “Logika” é uma balada que conta com os vocais da Natassya Sianturi e fala sobre como a cabeça e o coração muitas vezes não veem as coisas da mesma maneira. É cantada em indonésio e recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.