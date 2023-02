Universidade dá bolsas de estudo a escolas de samba

custom_embed - assets

A Universidade Zumbi dos Palmares vai conceder 100 bolsas de estudos para integrantes das escolas de samba afiliadas a estas entidades nos cursos de administração e propaganda e marketing. Segundo o reitor, José Vicente, a gestão das escolas de samba tem se embranquecido e o financiamento é forma de manter tradição e presença negra na sustentabilidade e inovação do samba. “Para isso é fundamental qualificação técnica”, explica em entrevista à Rádio Eldorado. Para se inscrever, os interessados deverão participar do processo seletivo para a Universidade do Samba de sexta até o dia 17 de março. Serão aprovadas bolsas de estudos 100% aos melhores classificados neste processo.