Vice-governador de SP não garante salário mínimo de R$1.550, promessa de campanha de Tarcísio

Apesar da promessa de campanha, o vice-governador de São Paulo não garante salário mínimo regional de R$1.550 e afirma que aguardará a definição da União para promover o reajuste no Estado em 2023. Em entrevista à Rádio Eldorado, Felício Ramuth diz esperar aumento acima dos 6% concedido em 2022 ao tentar desvincular o reajuste de 50% do próprio salário, sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas em janeiro. A decisão, que aumentou também os vencimentos do chefe do executivo e de secretários de estado, provocou um efeito cascata sobre os 18 mil servidores com impacto de R$1,5 bilhão por ano aos cofres públicos. Segundo Ramuth, o principal impacto do reajuste será sobre os empregadores.

O coordenador das ações do governo estadual na Cracolândia ainda voltou a pregar o alinhamento das ações entre estado e prefeitura paulistana para ampliar o atendimento aos dependentes. Além da integração de dados, inclusive os registrados por novas câmeras de monitoramento que vão funcionar no centro de São Paulo, o vice-governador admite que as novas ações podem dispersar ainda mais os usuários de drogas, mas acredita que a distribuição de agentes da PM ajuda a conter o problema. Nos últimos meses, comerciantes e moradores do centro têm reclamado da dispersão de usuários e problemas como bloqueio de vias e arrastões. Ramuth, do PSD, ainda defendeu uma relação ‘amistosa e respeitosa’ com o governo federal.