Visto para os Estados Unidos tem espera de quase 500 dias

custom_embed - assets

O tempo de espera para uma entrevista do visto de turismo e negócios para os Estados Unidos no posto consular de São Paulo é de 484 dias e não há previsão de que a fila seja reduzida em curto prazo. Segundo Natália Molano, porta-voz do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, a demora para quem tira a autorização pela primeira vez se deve ao represamento de pedidos que ocorreu durante a pandemia da covid-19.

Nesta semana, o tempo de espera chegou a passar de 500 dias, um recorde desde novembro de 2021. Antes da pandemia, a espera era, em média, de 1 mês. Em entrevista à Rádio Eldorado, a porta-voz explica que os consulados estão contratando e treinando funcionários adicionais, mas não é possível dar previsão para que esse tempo de espera seja reduzido.

No Brasil, as embaixadas e os consulados dos Estados Unidos estão em 2º lugar entre os países que mais receberam solicitações de vistos em 2022.