Xande de Pilares, Zé Ibarra, Leci Brandão: 32 shows para você curtir nesta semana em São Paulo

Semana agitada em São Paulo e com shows para todos os gostos. Um dos principais nomes do samba, Xande de Pilares apresenta o show ‘Esse Menino Sou Eu’ neste sábado, dia 19, no Tokio Marine Hall. Já Leci Brandão se apresenta de graça na tarde desta quinta-feira, dia 17, na Zona Leste. Tem também a sofrência de Johnny Hooker homenageando Marília Mendonça; Josyara, Juliana Linhares, Maria Beraldo, Jadsa e Mahmundi se unindo para celebrar o mês da visibilidade lésbica; e ainda, Steve Hackett, guitarrista do Genesis, em show solo.

Fora da agenda semanal, relembramos dois anúncios importantes da última semana: Paul Mc McCartney rodando o país para seis apresentações entre o final de novembro e o início de dezembro, no mesmo período em que ocorre o Primavera Sound São Paulo, e também o Balaclava Fest divulgando que trará para o país em novembro, dia 19, nomes fortes da cena indie como Unknown Mortal Orchestra, American Football e Whitney. Os ingressos já estão à venda para ambos os eventos.

Confira abaixo os detalhes dos eventos desta semana:

Maestro João Carlos Martins

Teatro Bradesco no Shopping Bourbon - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Clássicos do Rock com a Bachiana Filarmônica SESI SP

Segunda, dia 14, às 21h

A partir de R$17,50

Ingressos à venda online





Mestrinho

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça e quarta, dias 15 e 16, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Gabeu

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Show ‘Vitrola Caipira’

Quarta, dia 16, às 20h

A partir de 10

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Riviera Gaz com Steve Shelley (Sonic Youth)

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quarta, dia 16, às 20h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Dudu Nobre

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quarta e quinta, dias 16 e 17, às 21h

A partir de R$15

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Ceumar

Teatro Municipal Gloria Giglio - Av. dos Autonomistas, 1533, Osasco

Show ‘Espiral’ apresentado pelo Sesc Osasco

Quinta, dia 17, às 20h30

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Chico e o Mar e Jay Horsth

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 17, às 19h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Fátima Guedes

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show ‘O Poder da Lira’

Quinta, dia 17, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Julia Mestre

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional, 2º Andar, Consolação

Julia Mestre canta Rita Lee

Quinta, dia 17, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Leci Brandão

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Quinta, dia 17, às 14h30

Grátis





Marcelo Nova

Bourbon Street - R. dos Chanés 127, Moema

Quinta, dia 17, às 21h30

A partir de R$84

Ingressos à venda online





Punhal de Prata com Alessandra Leão e Rafa Barreto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 17, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Johnny Hooker

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Turnê ‘Clube da Sofrência’

Quinta e sexta, dias 17 e 18, às 20h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Bruno Berle, Bebé e Mahmundi

Biblioteca Mário de Andrade - Rua da Consolação, 94, Consolação

Sexta, dia 18, às 19h

Grátis com retirada de ingressos presencial uma hora antes do evento





Lívia Nestrovski e Henrique Eisenmann

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Show de lançamento do álbum ‘Nação’

Sexta, dia 18, às 20h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Lô Borges

Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André

Show ‘Não me espere na estação’

Sexta, dia 18, às 20h

A partir de R$12

Esgotado





Manu Gavassi

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Acústico MTV apresenta Manu Gavassi canta Fruto Proibido de Rita Lee

Sexta, dia 18, às 22h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Nômade Orquestra convida Russo Passapusso

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 18, às 21h

A partir de R$66

Ingressos à venda online





Rastapé

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 18, às 20h30

A partir de R$12

Esgotado





Zé Ibarra

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 18, às 22h

A partir de R$100

Ingressos à venda online





Francisco, El Hombre

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show de comemoração aos 10 anos da banda

Sexta e sábado, dias 18 e 19, às 21h30

A partir de R$12

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Josyara, Juliana Linhares, Maria Beraldo, Jadsa e Mahmundi

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Show ‘Sáficas’ - Celebração ao mês da visibilidade lésbica

Sexta e sábado, dias 18 e 19, às 21h

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Bloco Siga Bem Caminhoneira convida Leci Brandão

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 19, às 20h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Ellen Oléria

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Show ‘Re.Trato’

Sábado, dia 19, às 20h30

A partir de R$12

Ingressos à venda online





João Suplicy e Bruna Black

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional, 2º Andar, Consolação

Show ‘Ao Pé do Ouvido’

Sábado, dia 19, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Lucas Mamede

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional, 2º Andar, Consolação

Show ‘Já ouviu falar de amor?’

Sábado, dia 19, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Melim

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Gravação de DVD

Sábado, dia 19, às 21h

A partir de R$90

Ingressos à venda online





Quimbará convida Mayana Neiva

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 19, às 21h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Silvero Pereira

Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André

Silvero Interpreta Belchior

Sábado, dia 19, às 19h

A partir de R$12

Esgotado





Xande de Pilares

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Lançamento do DVD ‘Esse Menino Sou Eu’

Sábado, dia 19, às 22h

A partir de R$90

Ingressos à venda online





Chico Chico

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Show do álbum ‘Pomares’

Sábado, dia 19, às 20h, e domingo, dia 20, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Steve Hackett

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Guitarrista da fase clássica do Genesis com o show ‘Genetics’

Domingo, dia 20, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online