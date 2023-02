Yanomami: Comitiva do governo apura mortes e exploração sexual de crianças indígenas

custom_embed - assets

Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos está em Roraima para investigar os casos de desnutrição e abandono de indígenas da Terra Yanomami durante o governo de Jair Bolsonaro. Paralelamente ao trabalho de resgate e de assistência à saúde, o grupo já ouviu entidades sobre as mortes de 570 crianças indígenas nos últimos quatro anos. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do MDH, Ariel de Castro Alves, disse que também há casos de exploração sexual infantil por parte de garimpeiros e de adoções ilegais.