Yanomami: O que fazer após o socorro aos indígenas e a saída dos garimpeiros? Acompanhe análise

custom_embed - assets

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou nesta segunda-feira, 6, a abertura parcial do espaço aéreo nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, com a criação de três corredores de voo para viabilizar a saída de garimpeiros da região. Os mineradores, que têm pedido ajuda às autoridades para sair do território, terão uma semana para aproveitar a alterativa oferecida pela FAB, uma vez que os corredores vão ficar ativados até a 1h da próxima segunda-feira, 13. A medida faz parte da segunda fase da Operação Escudo Yanomami. Desde a semana passada, a FAB aumentou o controle do espaço aéreo na região, com o objetivo de neutralizar o tráfego de aeronaves relacionadas à mineração ilegal.

Para Caetano Scannavino Filho, empreendedor social na Amazônia e coordenador da ONG Projeto Saúde & Alegria, depois do socorro humanitário aos indígenas e do fim do garimpo ilegal, é preciso encontrar alternativas sociais e econômicas para a região. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que há o risco de o garimpo ilegal ocupar outras regiões e defendeu uma investigação para se chegar aos financiadores da atividade.