R$ 150 mil em joias em festa na fazenda-mansão: veja presente de Virgínia e Zé Felipe a Leonardo

O cantor Leonardo celebrou seus 60 anos nesta semana, reunindo família e amigos na fazenda-mansão Talismã, em Jussara, Goiás. Juntos, parentes de Leonardo presentearam o artista com itens luxuosos.

Entre eles, estão a influenciadora Virginia e seu marido Zé Felipe, filho do sertanejo. O casal, que acumula uma fortuna milionária, deu detalhes dos presentes em vídeo no YouTube.

Segundo Virginia, a família presenteou Leonardo com um relógio Rolex, estimado em R$ 79,5 mil, e uma pulseira Cartier, de R$ 68,5 mil, igual à que ela mesma usa no vídeo. De acordo com ela, Leonardo já tinha um similar, com fundo verde, mas gostou do novo presente. “Ele falou que achou até mais bonito. Graças a Deus”, comemorou.

Na ocasião, estavam presentes todos os filhos do cantor: Pedro Leonardo, 36, Monyque Isabella, 31, Jéssica Beatriz, 29, Matheus Vargas, 25, Zé Felipe, 25, e João Guilherme, 21. Os filhos, que moram em estados diferentes, raramente se encontram.

Além dos itens de luxo, Leonardo foi surpreendido com um show especial de Amado Batista. “Ele é muito amigo do Amado, então amou muito. Ficou super feliz”, contou Virginia.