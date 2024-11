5 anos sem Gugu: Rose Miriam abre álbum de fotos com ex e filhos e diz: ‘Éramos muito unidos’

A morte de Gugu Liberato completa 5 anos nesta quinta-feira, 21. Para homenagear o apresentador, Rose Miriam compartilhou um álbum de fotos com o ex-companheiro e os filhos do ex-casal, João Augusto Liberato e as gêmeas Sofia e Marina Liberato. Nos comentários, os seguidores manifestaram carinho pela família e agradeceram Rose pelos registros. “Obrigada por nos mostrar imagens inéditas” e “Mãe exemplar” foram algumas das mensagens.

PUBLICIDADE Na legenda da imagem, Rose Mirim homenageou o apresentador com um texto emocionante. “É difícil viver aqui na terra sem o Gugu! Eu e nossos três filhos sofremos a dor e a angústia da saudade, pois Gugu, a quem eu o chamava de anjo, não era homem que economizava sorriso. Seus sorrisos e suas risadas eram largas e que brotavam do coração. Gugu esbanjava bondade e compaixão pelo próximo, algo difícil de se ver hoje em dia em um mundo tão competitivo, não é mesmo? Foi difícil me ver sozinha com três adolescentes sem o pai para me auxiliar”. diz um dos trechos.

Rose Miriam homenageia Gugu com texto e foto em família Foto: @rosemiriamoficial via Instagram

“O Gugu era o cabeça da casa. Éramos muito unidos; e, amor, afinidade e conexão nunca nos faltaram! Gugu era aqui na terra homem de fácil comunicação com Deus, a ligação entre eles era linda de se ver, pois Gugu tinha Deus, não só como o Pai Celestial que é onisciente, onipresente e onipotente, mas acima de tudo um Fiel Amigo com quem conversava abertamente o tempo todo”, diz outro trecho.

Homenagens a Gugu Liberato

Gugu vai ser homenageado com o lançamento de dois documentários: Gugu, Simples Assim, na plataforma Playplus, e Gugu, Toninho e Augusto, no +SBT.

Lançada nesta quarta, a série documental Gugu, Toninho e Augusto tem cinco episódios e a história e a carreira do apresentador, resgatando momentos emblemáticos dele no SBT, emissora que projetou sua trajetória profissional, à frente de atrações como Domingo Legal, Passa ou Repassa e Sabadão Sertanejo.

Já Gugu, Simples Assim, que estreou na terça-feira, 19, traz uma conversa exclusiva com os filhos do apresentador, que relembram histórias e memórias com o pai e contam curiosidades e o jeito afetuoso com o qual Gugu criou os três.

Morte de Gugu

Gugu Liberato teve a morte confirmada no dia 22 de novembro de 2019, após passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Apesar do anúncio da família, o documento, segundo a publicação, aponta a data oficial da morte como 21 de novembro e cita “contusões na cabeça e pescoço, com equimose periorbital à direita. Hemorragia subaracnoide, fraturas do osso parietal direito, fraturas na têmpora direita, hematomas subdurais bilaterais”.