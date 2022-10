Adriane Galisteu comenta sobre rixas com Xuxa e Ana Hickmann: ‘Não sou a favor dessas brigas’

A suposta rixa entre Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel , cuja polêmica teve início nos anos 1990 pelo fato das duas terem se relacionado com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994), voltou a ser assunto na web nesta segunda-feira, 3. A apresentadora do reality show A Fazenda , da TV Record, destacou que elas nunca chegaram a se encontrar para conversar, embora tenham muitos amigos em comum.

“No caso da Xuxa, é uma questão mais antiga, mas nunca estive com ela. É muito louco, a gente nunca teve essa experiência”, falou Galisteu ao PodCaras, trasmitido no YouTube. Ele e Senna namoravam quando ele morreu. Xuxa, ex-namorada do piloto, já admitiu que tinha sentimentos por ele e planejava abrir o coração dias antes do acidente fatal.

Apesar de nunca ter se encontrado pessoalmente com Xuxa, Galisteu revelou que teve um encontro com a filha da apresentadora, Sasha Meneghel . Elas se encontraram na festa de estreia da novela O Tempo Não Para, da TV Globo. “Encontrei a Sasha, troquei a maior ideia com ela. Acho a Sasha linda de morrer, maravilhosa, tão incrível... Foi delicioso esse momento e está tudo bem. Estou aberta para qualquer situação que seja de paz”, comentou.

“Às vezes, as pessoas esperam uma coisa da briga e não tem. Pelo menos por mim, não é do meu interesse. Me defendo quando pisam no meu calo. Eu falo mesmo, mas isso não significa que tenho uma raiva mortal da pessoa para o resto da vida. Estou totalmente aberta para qualquer situação que seja de paz”, ressaltou a apresentadora.

Por outro lado, Galisteu já teve suas diferenças com Ana Hickmann , colega de emissora, mas garantiu que atualmente as duas se dão bem: “Não tem motivo para ficar carregando essa treta. Não sou dessas, quero mais é resolver tudo, não quero ter um enrosco na minha vida. Não sou a favor dessas brigas”.

O desentendimento com Hickmann começou em 2012, quando Galisteu disse que a apresentadora se tornaria uma pessoa melhor caso fosse mãe. Já Alexandre Correa, marido de Hickmann, entrou na briga e questionou a sexualidade da apresentadora e criticou a aparência física dela.

