Ana Hickmann afirma ter vivido relacionamento tóxico com o marido: ‘Tá gorda, vai ficar velha’

Em entrevista exibida neste domingo, 26, na Record TV, a apresentadora Ana Hickmann fez novas acusações contra o marido, Alexandre Correa. Ela afirmou, entre outras coisas, ter vivido um relacionamento tóxico com o empresário.

“Tentei me desvencilhar da relação por algumas vezes. Mas, as pessoas ao seu redor tentam te convencer de que você está errada. De que ele está só te protegendo. [...] Ele tinha o dom muito grande de me fazer me sentir uma m***.”

“Eu sempre fui uma mulher muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente que eu confiava 100% era nele. Aí acontece o que? Me aproximava... ‘Por que você não tá se cuidando? Tá gorda, vai ficar velha, ninguém quer uma Ana Hickmann velha’.”

Ana Hickmann se emociona em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, em que relatou suposta agressão de seu marido, além de problemas pessoais do passado Foto: Reprodução de 'Domingo Espetacular' (2023)/Record TV

Ainda de acordo com a apresentadora, os problemas com Alexandre Correa não eram recentes. “Ele controlava minha agenda pra qualquer coisa, não só meus trabalhos, determinava dia da academia, do médico. Me azucrinava pra parte de cirurgia plástica depois que tive meu filho, que eu tinha que fazer isso”, disse.

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de agredi-la no último dia 11. Ela registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra seu marido, que nega as acusações.

A apresentadora afirmou ainda ter entrado com pedido de divórcio baseando-se na Lei Maria da Penha, que busca assegurar a integridade física, psicológica, sexual, moral e patrimonial das mulheres em situação de risco de violência doméstica e, com isso, torna o processo mais rápido.

“Naquele dia 11, eu estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha, sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, coisas que ele está acostumado, a gente sempre conversou sobre tudo. Por conta dessa conversa e coisas que aconteceram antes, a briga começou, fui achincalhada pelo Alexandre. Começou com uma agressão verbal e depois acabou com o que o Brasil descobriu”, disse.

“Eu disse para ele: ‘Você vai me bater?’ Não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Você não admitir as mentiras, eu entendo, agora, me bater?’ Quando falei isso, a feição dele mudou totalmente. Ele veio, sim, pra me dar uma cabeçada. Jogou o corpo e veio pra cima. Não me acertou porque eu esquivei.”

Pai batia na mãe

Na entrevista, apresentadora revelou que seu pai agredia sua mãe. João Hickmann morreu em 2019, aos 59 anos, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, cidade natal da apresentadora

Ela exibiu uma cicatriz na mão direita e disse que foi ferida em uma das vezes em que tentou impedir que o pai agredisse a mãe durante a sua infância. “Ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa”, disse. “Jurei que nenhum homem me faria isso.”

Ana Hickmann disse também que levou várias vezes a mãe para o hospital após as agressões do pai e, quando tinha 13 anos, fugiu de casa com os irmãos menores. “Por qualquer motivo ele espancava a minha mãe e quebrava tudo em casa.”

Problemas financeiros na empresa de Ana Hickmann

A apresentadora acredita que o marido era desonesto em relação à gestão financeira dos negócios do casal: “Comecei a me deparar com grandes mentiras. Mas ele falava que tava tudo bem.”

Sobre o tamanho do prejuízo, respondeu: “Não faço a menor ideia, porque ainda não cheguei no fundo. O motivo de eu não saber é que a gente sempre dividiu isso muito bem, e eu sempre deixei claro, dentro da nossa empresa, ele era a parte administrativa e financeira, e eu, celebridade, design e marketing.”

Sobre mais informações dos supostos prejuízos, disse: “Ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação está ocorrendo sob sigilo. O que posso dizer é que na quinta-feira que antecedeu essa agressão dentro da minha casa, encontrei documentos, cheques, muita coisa que, algumas, quando olhei, não consegui identificar pra que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que tenho certeza que não são minhas. Valores que me deparei e falei: ‘Não é possível’.”

O Estadão buscou contato com Alexandre Correa para seu posicionamento a respeito das declarações de Ana ao programa, mas ainda não obteve o retorno.