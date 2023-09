Os Video Music Awards (VMA), clássica premiação da MTV, aconteceram nesta última terça-feira, 12. Neste ano, a brasileira Anitta não só apareceu em frente às câmeras, como venceu um prêmio (”Melhor Clipe Latino”) e se apresentou duas vezes no palco principal: primeiro, em um medley de canções próprias do EP A Favela Love Story e, depois, em sua colaboração com o grupo de k-pop Tomorrow X Together (TXT).

Mas o que a imprensa internacional achou da participação da brasileira no programa? Para muitos portais, a performance foi eletrizante, mas houve uma crítica ao playback mal executado na apresentação. Com base nos principais sites de cultura e entretenimento dos EUA, o Estadão fez um levantamento sobre o que está sendo dito sobre as apresentações de Anitta.

Anitta no VMA 2023 Foto: Brendan Mcdermid / REUTERS

A carioca não teve muito destaque em portais como Variety e The Guardian. A Pitchfork apenas citou seu medley como “energético”. No site Vulture, da New York Magazine, Anitta foi mencionada em um combo de “surpresas latinas”, que juntou a brasileira, Shakira, Karol G e Peso Pluma em uma mesma categoria, assinalando “Você já ouviu tanto espanhol em uma premiação?”.

Apesar disso, algumas publicações deram mais atenção à apresentação de Anitta – e sua vitória – como momentos marcantes da noite, com elogios e algumas críticas. Veja quais foram:

Time considerou vitória de brasileira ‘a mais surpreendente’

A revista Time elencou os melhores, piores e mais dramáticos momentos da premiação. Para eles, a vitória de Anitta contra “alguns dos maiores artistas do mundo”, como Bad Bunny e Rosalía, foi a mais surpreendente.

Continua após a publicidade

Anitta no VMA 2023 Foto: Andrew Kelly / REUTERS

Billboard considerou performance de Anitta a 5ª melhor da noite, acima de Nicki Minaj e Olivia Rodrigo

A Billboard elencou todas as 18 apresentações feitas durante o programa, da pior à melhor. Enquanto a apresentação de k-pop com a brasileira ficou em 11o lugar na lista (”a voz de Anitta e as harmonias multicamadas do TXT combinam-se surpreendentemente bem”), o medley solo da artista ficou em quinto lugar – acima de grandes nomes como Doja Cat, Nicki Minaj e Olivia Rodrigo.

“Anitta deu à sua performance no VMA (...) as cores vibrantes e a arrogância que você esperaria de uma vitrine de funk brasileiro”, afirmou a publicação. “Com caixas de leite encharcadas de neon e clima de festa, era uma festa alegre e elétrica da qual você queria fazer parte.”

USA Today apontou uso de playback predominante

O portal USA Today chamou Anitta de “beldade brasileira”, mas apontou que “o uso de faixas de apoio era tão predominante que nem parecia que Anitta estava cantando ao vivo”. O site ironizou a apresentação, declarando que “as palavras ouvidas no palco enquanto o microfone não estava perto de sua boca foram um pouco reveladoras”.

Continua após a publicidade

Ainda, o portal reforçou que esse detalhe quase não importou para a plateia, que “provavelmente se contentava em assistir seus movimentos de dança furtivos”.

Rolling Stone elogiou apresentação e discurso ‘descolado’ de brasileira

Em texto que valorizou a premiação como um todo, a revista Rolling Stone destacou a apresentação de Anitta, que “criou ‘um inferninho’ com Funk Rave e Used To Be”. Para a publicação, foi dela também o “discurso mais descolado da noite”.

New York Times listou fala de Anitta como uma das mais ‘sólidas’

O jornal New York Times também se referiu ao discurso de agradecimento de Anitta, que teria sido “uma das frases mais sólidas do evento”. “Quero me agradecer porque trabalhei tanto”, disse a brasileira. Para o jornal, Anitta também provou isso no palco posteriormente.