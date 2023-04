BBB 23: Amanda, Domitila e Larissa estão no Paredão

Em contagem regressiva para o fim do programa, os participantes do Big Brother Brasil 23 formaram o 16º Paredão no domingo, 16. Dessa vez, Amanda, Domitila Barros e Larissa disputam a preferência do público para ficar na casa.

Amanda foi indicada pelo Líder Ricardo. Com quatro votos, Domitila foi para o Paredão pela casa. Como definido anteriormente, o participante mais votado pela casa tinha direito a um contragolpe, nesse cenário, a modelo puxou Larissa.

Paredão BBB 23 Foto: Divulgação/Gshow

Ricardo disse que já votava em Amanda há algum tempo. “Tem algumas coisas que eu discordo quando ela fala, outras eu até concordo”, destaca.

“Eu me questiono muito, o que a Amanda fez para poder ter a voz? Todas às vezes ela cedia o voto dela, mas não questionava”, justificou o líder.

Na escolha do contragolpe, Domitila ressaltou o risco de puxar Larissa para a berlinda pela possibilidade da sister ser favorita pelo público.

“Eu sei que é um risco muito grande, provavelmente, porque já foi discutido aqui na casa quem são as pessoas que estão bombando aí fora, mas eu vou chamar hoje a Larissa”, disse a modelo.

Continua após a publicidade

Larissa diz estar com medo da eliminação

Após a formação, Bruna Griphao e Aline Wirley percebem que Larissa ficou abalada por estar no Paredão. “Acredito muito que vocês duas podem voltar”, fala Bruna, se referindo a Aline e a professora de Educação Física.

“Eu acho que posso sair também”, destaca Amanda. “Vocês são duas potências. Você esteve lá fora e viu. A Domitila (Barros) também”, comenta Aline.

“Desde quando eu entrei aqui, eu falava para o Fred (Nicácio), que a Domitila tem muitas chances aqui. Ela é a favorita do público. E a Amanda, desde a seletiva, sempre falei que tinha muito potencial e eu vou com as duas”, lamenta Larissa.